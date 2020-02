Réagissant aux informations faisant état de l’hospitalisation de deux citoyens de Tigzirt, soupçonnés d’être contaminés au Coronavirus, le directeur de la santé et de la population de Tizi Ouzou s’est voulu rassurant. Intervenant lors de la réunion du conseil de wilaya de jeudi dernier, le Pr Abbes Ziri nie l’existence de cas avérés de contamination au virus Covid-19 (coronavirus) sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Les deux citoyens en question travaillaient dans une base pétrolière du sud algérien où ils étaient en contact avec le ressortissant italien qui a été pris en charge pour cette maladie. Interceptés à l’entrée de la ville de Tizi Ouzou, ils ont été conduits au même titre avec deux autres personnes, dont une femme, avec laquelle ils étaient en contact direct, au CHU Nedir-Mohamed où ils ont été admis au service infectieux et ont été soumis aux examens d’usage et mis en confinement préventif. Les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d’analyses biologiques de l’Institut Pasteur d’Alger ont confirmé l’absence du germe responsable de la pathologie chez l’un des patients et ce, en attendant le retour des tests effectués sur le deuxième.

