Le cinéaste algérien Marzak Allouache sera à l’honneur à la Cinémathèque de Tizi Ouzou dans le cadre des cycles de projections dédiés aux grands cinéastes algériens et étrangers qu’organise régulièrement cette salle relevant du réseau du Centre algérien de la cinématographie (CAC). Cette initiative a laquelle s’associe la direction de la culture permettra au grand public de revisiter les films du réalisateur du mythique « Omar Gathlatou » et qui seront à l’affiche du 9 au 15 du mois en cours. La clôture du cycle se déroulera en présence du réalisateur avec la projection en avant-première nationale de sa dernière production, « le Vent divin ». Long métrage de 1H36, sorti en 2018, ce film donne à voir le quotidien de deux jeunes gens avant un attentat-suicide. Synopsis : « Amin, un jeune homme taciturne, végète dans une petite ville du Sahara algérien. Logé par la vieille El Hadja dans une maison isolée, il s’immerge quotidiennement dans la lecture du Coran. Un matin, il reçoit, par message crypté, la photo d’une jeune femme, Nour. Quand elle le rejoint quelques jours plus tard, la rencontre est glaciale. Pourtant, leur présence dans cette maison n’est pas un hasard. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont un but commun à atteindre (in sens critique) ».

Articles similaires