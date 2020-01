Le directeur du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou M. Adjabi s’est montré rassurant quant à la disponibilité du lait, suite à l’arrêt momentané de la production de lait ordonnée par l’administration de wilaya dont les services de contrôle sanitaire compétents ont détecté une bactérie répondant au nom de Coliforme, après un contrôle inopiné sur un échantillon de lait.

Le prélèvement a été effectué, il y a 48 heures, et la découverte de l’agent contaminant suspect, dont on assure qu’il ne constitue pas un risque sanitaire majeur, a amené les services de la direction du commerce à ordonner l’interruption momentanée de la production.

Suite à cela, ordre a été donné à l’entreprise incriminée de prendre les dispositions appropriées en vue d’éradiquer la bactérie, comme stipulé par la réglementation en vigueur. Seule la satisfaction de cette condition permettra la reprise de la production qui devrait intervenir lundi, après le contrôle à posteriori qui sera effectué par les services concernés de l’Etat. L’important, a-t-il observé, « est d’approvisionner la population en lait sain et d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement ». Il convient de rappeler que la laiterie Tassili (ex-Onalait) de Draâ Ben Khedda est la plus importante de la wilaya de Tizi Ouzou avec une production journalière de 300 000 litres en plus des produits dérivés.

Durant cette période d’arrêt, les distributeurs habituels se chargeront d’alimenter la wilaya de Tizi Ouzou et une partie des wilayas de Bouira et Béjaïa à partir des laiteries du réseau étatique Giplait de Béjaïa (18 distributeurs), Rouiba et Boudouaou (44 distributeurs) pour éviter toute perturbation où pénurie de ce produit de consommation courante. « Nous avons trouvé un accord avec l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL) dès la suspension provisoire de la production au niveau de cette laiterie, consistant à répartir la poudre de lait sur les deux laiteries publiques de Béjaia et de Boudouaou (Boumerdès) de sorte à maintenir l’approvisionnement quotidien de la wilaya avec sa quantité journalière qui avoisine les 300 000 litres », a-t-il indiqué. Ajoutons que pour la seule wilaya de Tizi Ouzou, 237 000 litres/jour sont distribués par les quatre laiteries privées activant sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou.