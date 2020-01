Plus de 8.000 foyers répartis sur 15 communes et 12 daïras de la wilaya de Tizi-Ouzou, seront alimentés en gaz naturel durant le premier trimestre de l’année en cours, a indiqué, jeudi dans un communiqué, la cellule de communication de la wilaya. Sur ces 8.000 foyers, 2.888 qui sont répartis sur 15 villages relevant de huit (8) communes vont bénéficier d’une mise en service de gaz durant ce mois de janvier, dont 1.291 foyers répartis sur les villages Tiroual, Ait Abdellali (commune de Aït Boumahdi),Tizi Menous, Agouni Fourou, Amarigh, Berber et Alma dans les communes de Maâtkas, Ait Toudert, Azeffoun et Timizart , bénéficient déjà de cette énergie depuis le début de ce mois, rappelle-t-on. Durant l’année 2019 un total de 26.944 foyers répartis sur 156 localités, relevant de 48 communes et 20 daïras, ont été alimentés en gaz naturel. « Les opérations de raccordement réalisées durant l’année écoulée ont principalement concerné les daïras de Bouzguene, Makouda, Draâ Ben Khedda, Larbaâ n’Ath Irathen, Azeffoune, et Ouaguenoune», a précisé la même source. «Avec ces nouveaux branchements effectués en 2019, le taux de réalisation du plan quinquennal qui prévoit l’alimentation en gaz de plus de 149.000 foyers, a atteint 93 %, ce qui a permis de couvrir 63 communes dont 38 desservies en totalité», a-t-on observé de même source. La levée du gel financier sur le projet de raccordement des communes de Zekri, Akerrou et Ait Chafaâ dont les travaux d’exécution du gazoduc desservant ces communes ont été engagés durant le mois de novembre 2019, permettra d’alimenter un total de 7.080 foyers, selon le communiqué. Concernant l’opposition de citoyens à la réalisation d’un tronçon de 1,2 km au village Thaghzouts (Illilten) dont les travaux sont à 90%, «des appels ont été lancés par les autorités de la wilaya en direction des comités de villages pour débloquer la situation et permettre l’achèvement de l’opération», a-t-on souligné. S’agissant du programme d’électrification, il a été procédé, en 2019, au raccordement de 655 foyers à travers 26 communes relevant de

14 daïras. Cet effort de raccordement à l’énergie électrique a touché principalement les daïras de Maâtkas, Tizi Gheniff et Draâ El Mizan. Pour l’année 2020, le raccordement au réseau d’électricité concernera, un total de 1.376 foyers à travers 22 communes réparties sur 12 daïras, a-t-on ajouté.n

