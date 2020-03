La minoterie industrielle du Sébaou (MIS), située à Draâ Ben-Khedda à l’Ouest de Tizi Ouzou, a été doté d’une quantité de 800 quintaux de blé supplémentaire lui permettant de fonctionner avec ses pleines capacités de production durant le premier jour de ce week-end, a-t-on appris jeudi du directeur local du commerce, Kada Adjabi. «Nous avons pris la décision de doter la MIS de cette quantité supplémentaire, en plus de son quota ordinaire, dans le cadre des mesures prises par les autorités locales pour prévenir les pénuries des denrées alimentaires, dans ce contexte de pandémie de coronavirus, au niveau de la wilaya, en convenant de la commercialisation du produit uniquement sur le marché local», a indiqué Adjabi, dans une déclaration à l’APS. Le propriétaire et les ouvriers de la minoterie qui d’ordinaire disposent de 02 jours de repos hebdomadaire ont accepté, a-t-il souligné de travailler vendredi, et de se reposer uniquement le samedi, pour «permettre d’assurer une disponibilité supplémentaire de la semoule au niveau de la wilaya et d’approvisionner, dès dimanche, l’ensemble du circuit de distribution, entre grossistes et grandes surfaces et même les commerces de détails», a-t-il souligné. Par ailleurs, et s’agissant des arrêtés de fermeture de certains commerces décidés par la wilaya, Adjabi a expliqué que «la décision concerne l’ensemble des espaces commerciaux permettant des rassemblements de personnes» excluant les petits commerces de proximité, épiceries, boulangeries et pharmacies. Ces derniers, a-t-il ajouté «sont sensibilisés fortement à l’effet de respecter les consignes de prévention fournies par les spécialistes de la santé comme le port de moyens de protection ainsi que de veiller à la désinfection de leurs commerces». La direction du commerce, a en outre, mis à la disposition des citoyens un numéro de téléphone diffusé en boucle sur les ondes de la radio locale et sur les réseaux sociaux pour informer de toute tentative de spéculation dans ce contexte de pandémie et dénoncer ses auteurs. n

