La conservation locale des forêts de Tizi-Ouzou a bénéficié d’une enveloppe financière de 600 millions DA destinée à la lutte contre les incendies en 2023, a-t-on appris samedi du premier responsable de cette institution, Youcef Ould Mohand. Cette enveloppe octroyée par le ministère de l’agriculture et du développement rural servira à la réalisation de 11 opérations préventives d’incendies dont l’aménagement de pistes et de pare-feux ainsi qu’au reboisement de plusieurs endroits. «Nous avons d’ores et déjà inscrit plusieurs opérations de prévention contre les incendies de forêts, dont l’ouverture de 22,5 Km de pistes forestières et l’aménagement de 113,9 Km autres, ainsi que la réalisation de points d’eau pour la lutte aérienne et la construction de 4 poste vigie», a précisé M. Ould Mohand. S’agissant du reboisement, le même responsable à ajouté qu’il est prévu la plantation de figue de barbarie sur une superficie de 9000 M2 à Azazga et Akfadou. Il est, également, prévu, la plantation d’arbres forestiers sur 300 ha au niveau de la forêt d’Ait Oumalou, ravagée par les incendies de l’été 2021, a-t-il dit. Le parc national du Djurdjura (PND) bénéficiera aussi de la plantation de 50 ha de cèdres, a ajouté M. Ould Mohand, rappelant que 583.000 arbres, dont 80% d’oliviers, ont été plantés jusque-là en collaboration avec les services agricoles, depuis les incendies de l’été 2021.(APS)

