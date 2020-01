Une enveloppe financière de plus de 66 millions DA a été mobilisée par la wilaya de Tizi-Ouzou au profit des communes côtières dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2020, a-t-on appris, jeudi, du directeur local du Tourisme et de l’Artisanat (DTA), Rachid Gheddouchi. Le montant est destiné au lancement de plusieurs travaux d’aménagement des plages et des villes côtières de la wilaya, à savoir Iflissen Mizrana, Tigzirt, Azeffoune et Ait Chafaâ, a indiqué M. Gheddouchi qui a observé que ce montant pourrait être revu à la hausse si cette enveloppe initiale ne suffirait pas à couvrir l’ensemble des besoins exprimés. Le montant servira, entre autres, au renforcement de l’éclairage public, à la réalisation des travaux d’aménagement, la réfection du réseau routier et d’assainissement et au renforcement de l’alimentation en eau potable et en énergie électrique, afin d’offrir aux vacanciers toutes les commodités nécessaires, a-t-on ajouté de même source. La préparation de la saison estivale 2020 sera lancée à partir de ce mois de janvier, suite aux instructions données par le wali, Mahmoud Djamaâ, lors d’une réunion de travail qu’il a présidée le 2 de ce mois de janvier et qui a regroupé les directeurs concernés par la préparation de la prochaine saison estivale, a-t-on souligné de même source. «Afin d’éviter le retard enregistré à l’ouverture de la saison estivale 2019 notamment au niveau de la plage Tassalast qui a été touchée en 2018 par des inondations, nous allons entamer l’aménagement et des plages et des localités côtières dès ce mois de janvier avec comme objectif d’achever tous les travaux au 31 mars prochain», a ajouté M. Gheddouchi. Le nombre de plages autorisées à la baignade est de huit. Ces plages seront renforcées cette année par deux autres nouvelles qui ont bénéficié d’une mesure de levée de l’interdiction de la baignade à savoir Ibahrizen à Ait Chafaâ et Abechar dans la commune d’Iflissen, rappelle-t-on. n

