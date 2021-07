Pas moins de 35.000 foyers relevant de quatre daïras de l’est de la wilaya de Tizi-Ouzou, sont privées, mardi, d’électricité suite à un incident survenu sur le réseau électrique, a-t-on appris de la direction locale de distribution de l’électricité et du gaz. Selon la chargée de communication de cette entreprise, Hayet Hannache, cette interruption de l’alimentation en énergie électrique est causée par un «incident survenu à 11H50, sur une ligne haute tension (60 KV), qui alimente le poste source de Souk El Djemaa». L’incident a causé la rupture de la fourniture en énergie électrique pour toutes communes (13 au total) des daïras de Ain El Hammam, Iferhounene, Ouacifs et Ath Yenni, pour un total de 35.000 foyers, a-t-on précisé. Afin de parer à cette situation, «le poste de Souk El Djamaa a été alimenté en secours à partir du poste source de Tizi Medden, pour pouvoir réalimenter, en énergie électrique, les communes de la daira de Ouacif, la commune d’Ait Yahia et une partie de Ain El Hamam», a-t-on signalé. Les équipes d’intervention de la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi-Ouzou et de la société algérienne de Gestion du réseau de transport de l’électricité (GRTE), sont à pied d’œuvre pour réparer la panne et rétablir la fourniture en électricité dans les brefs délais, a rassuré Mme Hannache. Par ailleurs, un autre incident a été enregistré, lundi, sur la ligne haute-tension (60 KV) Si Mustapha-Tizi/Medden, causant, la rupture de la fourniture en énergie électrique dans des localités du sud-ouest de Tizi-Ouzou, a rélevé Mme Hannache. La coupure d’électricité a touché les localités de Tizi Ghennif, Ichekrane, Senana, Ouled Aissa et une partie de M’Kira et de Ain Zaouia, pour un total de 32.000 foyers, selon la même source, faisant savoir que la panne a été réparée et l’alimentation en énergie électrique rétablie.

