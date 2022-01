Pas moins de 27 dossiers d’investissement en souffrance à Tizi-Ouzou ont été soumis courant de cette semaine à la cellule de suivi installée à cet effet au niveau du cabinet du wali, a appris jeudi l’APS auprès des services de la wilaya. Ces projets font face à des contraintes liées essentiellement au raccordement au réseau énergétique (électricité et gaz), aux instruments d’urbanisme (permis de construire et certificats de conformité), ainsi qu’à la viabilisation de l’environnement et à la délivrance des autorisations d’exploitation. Pour l’heure, «environ 50% des dossiers traités en présence de l’ensemble des responsables concernés et même de l’investisseur, quand c’est nécessaire, ont bénéficié de la levée des contraintes», a affirmé Mokrane Aouiche, chargé de la communication à la wilaya. Les dossiers restants seront traités lors de la prochaine réunion hebdomadaire de la commission, a-t-il ajouté, précisant que «tous les dossiers qui seront présentés à la cellule seront étudiés et pris en charge». Créée au niveau du cabinet du wali, courant janvier, cette cellule est chargée du suivi de l’ensemble des projets d’investissement au niveau de la wilaya, publics et privés, dans le but d’assainir tous les dossiers en instance et de redynamiser le développement. Dans une récente déclaration, le wali Djilali Doumi avait déploré l’état de l’investissement au niveau de la wilaya et les contraintes de différentes natures auxquelles font face les investisseurs.

