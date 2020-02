Un préjudice de plus de 53,233 millions de DA a été causé au secteur de la poste dans la wilaya de Tizi Ouzou dans 13 actes de cambriolage et de vols à main armé, a indiqué, jeudi le directeur local de la poste des télécommunications et des technologies numériques, Benouadhah Aissa.

Ces vols qui ont touché 13 agences postales de la wilaya ont été enregistrés depuis 2015 a précisé ce même responsable qui s’exprimait devant des élus de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) réunis en session extraordinaire depuis mercredi, pour débattre de la situation du développement local au niveau de la wilaya. Ce même responsable a observé que concernant les bureaux de poste fermés pour des raisons sécuritaires, «leur réouverture est subordonnée à l’aval des commissions de sécurité de daïras». Dans le rapport qu’il a présenté devant l’APW il a fait savoir que sur les 13 bureaux de postes fermés, 5 ont été rouverts et un sixième est en cours de réhabilitation alors que 26 autres ont été transférés de leurs localités vers d’autres sites. Une opération de dotation de 92 établissements postaux de caméras de surveillance pour un montant de 52 millions de DA est prévue vers la fin de l’année en cours, a indiqué ce même directeur qui a rappelé que 22 autres établissement disposent déjà de ce type d’équipements. La wilaya de Tizi Ouzou compte actuellement un total de 167 postes et un bureau itinérant acquis le 3 février courant et qui est destiné aux localités enclavées de la wilaya. Ce bureau itinérant qui évitera notamment aux retraités et aux handicapés de se déplacer afin de retirer leurs pensions, a-t-on indiqué de même source. Avec un taux de couverture de 1 bureau pour 7 940 habitants, la densité postale de Tizi Ouzou est «satisfaisante» comparativement à la moyenne nationale qui est de 1 bureau/10 000 habitants, a ajouté M. Benouadhah. Dans le but d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et de travail des employés des opérations de réhabilitation ont été lancées au profit de 47 bureaux de poste dont 26 ont été achevées et dont 9 établissements postaux ont été réceptionnés en 2019 pour un montant de 76,5 millions de DA, 5 sont en cours de réhabilitation pour un montant de 79 millions de DA et 16 autres en cours de lancement des procédures pour une enveloppe de 258 millions de DA, a-t-il dit. Pour 2020 cette même direction prévoit la réception, durant le premier semestre de cette année, des 5 bureaux en cours de réhabilitation à Ait Zellal (Souamaâ), Taka (Ait Yahia), Timizart, Agoulmime (Ait Khelili) et Attouche (Makouda).

Il est aussi prévu de lancer les travaux de construction de deux bureaux de poste à Beni Zmenzer et Tamda (Oauguenoune) et d’un siège de la direction de l’Unité postale pour un montant de 270 millions de DA. La réouverture des 16 bureaux de poste qui sont en phase de procédure pour leur réhabilitation et le lancement des travaux de construction d’agences postales à Tala Athmane et Aghribs sont programmés pour fin 2020, selon ce même responsable. (aps)