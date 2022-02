Dix personnes ont été blessées, dimanche, suite au dérapage, à l’entrée de la commune de Tizi-Ouzou, d’un minibus de transport de voyageurs en provenance de la wilaya de Bouira, a indiqué la direction locale de la protection civile, dans un communiqué. L’accident s’est produit, vers 10h sur la RN 12, au lieu-dit Bouaïd (entrée ouest de la commune de Tizi-Ouzou), a-t-on signalé, précisant que les dix blessés, 6 hommes et 4 femmes, sont âgés entre 19 et 58 ans. Par ailleurs, la même source a fait état de 6 autres personnes choquées suite à cet accident. Il s’agit de 2 enfants âgés de 3 et 14 ans, d’un homme âgé de 51 ans et de 3 femmes âgées de 21 à 23 ans. Les éléments des unités de protection civile de Draa Ben Khedda et de Tizi-Ouzou sont intervenus pour évacuer l’ensemble des victimes vers le CHU Nedir Mohamed, ou elles ont reçu les soins nécessaires. Cet accident serait causé par la chaussée glissante, suite à la pluie, a-t-on précisé, signalant qu’une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes du dérapage du véhicule.

