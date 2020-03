L’alimentation en eau potable dans plusieurs cités de la ville de Tissemsilt a repris lundi soir, après une perturbation de deux jours a-t-on appris de l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE). L’alimentation en eau potable a repris de manière régulière et stable, lundi soir, dans les cités « 500 logements» et la nouvelle ZHUN «Essafah», et ce, après la réparation, par l’équipe technique, de la panne survenue au niveau des stations de pompage, situées sur la route menant vers la commune de Boukaya (Tiaret). L’ADE s’est assurée de la stabilité de l’AEP dans ces sites touchées par ce problème en procédant à des essais techniques sur ces pompes avant leur mise en service de manière normale. A noter que l’unité de wilaya de l’ADE a mobilisé trois (3 ) équipes de maintenance au niveau des centres de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaâma pour intervenir rapidement en cas de panne technique au niveau des structures y relevant.

