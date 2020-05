Quatre personnes ont quitté l’établissement public hospitalier (EPH) de Bordj Bounaama (Tissemsilt) vendredi soir après confirmation de leur rétablissement total du nouveau coronavirus, a-t-on appris samedi auprès de la direction de de la Santé et de la Population (DSP). Les résultats des analyses des patients, âgés entre 18 et 86 ans, effectuées par l’annexe de l’Institut Pasteur d’Oran, sont négatifs, a-t-on indiqué. Le nombre de personnes rétablies du nouveau coronavirus dans la wilaya a augmenté jusqu’à vendredi pour atteindre 61, a précisé la DSP, précisant qu’elles avaient quitté les établissements hospitaliers publics de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaama. Les patients guéris du covid-19 ont été soumis au protocole thérapeutique à base d’Hydroxychloroquine, a-t-on ajouté.

