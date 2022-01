Le centre d’enfouissement technique (CET) des déchets solides de la commune de Tissemsilt abritera, prochainement, deux projets de réalisation d’une station d’épuration des déchets et la concrétisation d’une deuxième tranchée dans ce CET.

C’est ce qu’a annoncé la ministre de l’Environnement, Samia Moualifi, lors de sa visite dans la région, jeudi 6 janvier, où elle a présidé une rencontre avec des représentants de la société civile et d’associations pour évoquer notamment la stratégie de son département dans le renforcement de l’entrepreneuriat vert et la création d’emplois.

Des axes «fondamentaux de la transition écologique des systèmes de production et aussi comme outil pour réaliser une relance économique durable», a-t-elle affirmé. «Cela permettra de concrétiser des programmes de formation couronnés de certificats et de diplômes aux métiers verts, en plus d’accompagner les jeunes porteurs d’idées et de projets verts pour créer leur entreprise verte», a-t-elle indiqué.

A l’instar des autres wilayas du pays, Tissemsilt, à l’instigation du ministère de l’Environnement, connaîtra à partir du dimanche 10 janvier une semaine de sensibilisation pour exhorter les citoyens à respecter les horaires de dépôt d’ordures ménagers et à préserver l’environnement.

Deux entreprises activant dans le domaine de recyclage des déchets et la signature d’un accord de partenariat entre la direction de l’environnement et l’antenne de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat (Anade), en plus d’assister à une opération de reboisement de la forêt d’Aïn Antar dans la commune de Boukaïd.

Articles similaires