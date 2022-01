La direction du commerce de la wilaya de Tissemsilt a enregistré un montant de 97,6 millions DA de transactions commerciales sans factures décelées en 2021, a-t-on appris, mardi, de cette instance. Le chargé de l’information de la direction du commerce, Ahmed Abbes a indiqué que le montant des opérations commerciales sans factures décelées a connu «une importante baisse» par rapport à l’année 2020, qui a enregistré un montant de plus de 780 millions DA, en raison de la baisse de ce type d’opérations illicites au niveau du marché local. «Les brigades de contrôle des pratiques commerciales de la wilaya ont dressé, l’année dernière, plus de 300 procès-verbaux à l’encontre de contrevenants ayant effectué des transactions commerciales sans factures», a-t-il ajouté. D’autre part, les interventions des agents des brigades de contrôle des pratiques commerciales et de répression des fraudes se sont soldées, en 2021, par la proposition de fermeture de 73 locaux commerciaux pour différentes infractions liées au défaut d’affichage des prix, l’absence de factures, le non-respect des prix réglementés, défaut d’hygiène et exercice d’activités sans registre de commerce. Les agents de contrôle ont effectué, durant la même période, 14.322 interventions qui se sont soldées par l’établissement de 682 procès-verbaux contre les contrevenants, en plus de poursuites judiciaires, ainsi que la saisie de près d’une tonne de divers produits, indique la même source, ajoutant que 131 prélèvements d’échantillons ont été effectués aux fins d’analyses au niveau du laboratoire de wilaya de contrôle et de répression des fraudes. En matière de sensibilisation, la direction du commerce a organisé, l’année dernière, des rencontres de proximité ciblant 120 établissements éducatifs et 10 établissements de formation sur les risques des intoxications alimentaires, sur les dangers du monoxyde de carbone et la protection contre Covid-19, en plus d’une campagne de sensibilisation qui a touché plus de 9.000 commerçants et 20.000 consommateurs sur l’usage obligatoire de la facture en matière de transactions commerciales et sur la culture de consommation propre et saine à l’adresse des citoyens.

