Les services de police dans la wilaya de Tissemsilt ont déféré 63 commerçants devant la justice pour infraction aux mesures de confinement inscrites dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, et ce du 17 mars à la fin mai derniers, selon un communiqué du bureau de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya publié jeudi. Les services de la sûreté de wilaya ont, en coordination avec les équipes de contrôle de la direction du commerce, traduit 63 commerçants devant la justice pour avoir commis des infractions aux mesures du confinement sanitaire visant à prévenir contre le coronavirus dont celle de non respect à la décision de fermer leurs locaux. Les policiers ont effectué, en compagnie des mêmes équipes de contrôle, plus de 3.100 sorties sur le terrain pour veiller au respect des commerçants de diverses activités aux mesures préventives de lutte contre Covid-19. Par ailleurs, les mêmes services ont mené 2.585 actions de sensibilisation ciblant des commerces du 17 mars à fin mai pour prodiguer des conseils sur la nécessité du respect des mesures de prévention contre cette pandémie.

Articles similaires