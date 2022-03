Une opération de mise en terre de 3.000 arbustes a été effectuée, samedi, au centre d’enfouissement technique (CET) des déchets solides urbains de Tissemsilt, a-t-on appris auprès de la direction de l’environnement, promotrice de cette initiative. La même source a indiqué à l’APS que cette opération, organisée en partenariat avec la conservation des forêts, comporte des arbustes d’ornement, à savoirs des variétés de pins d’Alep sur une superficie globale de près de 2,5 hectares.

Cette initiative a vu la participation d’agents de nettoiement qui travaillent dans ce CET, des cadres de la direction de l’environnement et des éléments de la conservation des forêts, de même que des adhérents de certaines associations à caractère environnemental ainsi que des citoyens volontaires.

D’autre part, la direction de l’environnement envisage de lancer prochainement, de concert avec la conservation des forêts, une campagne de plantation de 5.000 arbustes dans les périmètres de plusieurs structures de l’environnement de la wilaya, à l’instar de la maison de l’environnement et le CET des daïras de Bordj Bounaama et Ammari, selon la même source.

A rappeler que la Maison de l’environnement avait lancé au début de la saison de reboisement en cours, en collaboration avec la conservation des forêts, une campagne de sensibilisation invitant les citoyens et les associations de l’environnement à travers les rencontres de conscientisation et de distribution de dépliants pour participer avec force aux campagnes de reboisement. n

