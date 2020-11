Le moudjahid Baghdali Abdelkader est décédé samedi dans la commune de Beni Lahcen (wilaya de Tissemsilt) à l’âge de 90 ans et inhumé au cimetière de cette collectivité locale, a-t-on appris auprès du musée de wilaya du moudjahid.

Né en 1930 à Beni Hendel dans la commune de Beni Lahcen, le regretté moudjahid fut un des responsables de la zone 3 de la Wilaya IV historique. Il participa, depuis 1959, à plusieurs batailles contre les forces de l’occupant français dans la région, a-t-on évoqué. Le défunt appartient à une famille révolutionnaire dont son père Baghdali Mohamed était moudjahid et ses deux frères Mohamed et Hadj sont des chouhada.

Le corps du défunt a été inhumé samedi au cimetière de Abania dans la commune de Beni Lahcen.

