La campagne de vaccination contre Covid-19 a été lancée lundi à Tissemsilt, à partir de la polyclinique de la cité 500 logements, du chef-lieu de wilaya, en présence du wali, Abbès Badaoui, a-t-on constaté. La première dose de ce vaccin a été administrée au médecin généraliste de cette polyclinique, Dr Refsi Said et l’opération porte au premier jour sur la vaccination de 20 personnes parmi les staffs médicaux et paramédicaux de plusieurs établissements sanitaires de la wilaya, a-t-on indiqué. Le directeur de la santé et de la population par intérim, Dr Hachemi Mohamed Mahi a souligné, à l’APS, que la wilaya de Tissemsilt a accueilli 410 doses du vaccin «Astra Zeneca», distribuées aux points de vaccination au niveau des polycliniques, des salles de soins et des cliniques mobiles destinées aux zones d’ombre. Le DSP a fait savoir que la première étape de la campagne de vaccination touchera le personnel du secteur de la santé qui sera suivi par des malades chroniques et des personnes âgées de plus de 65 ans.

Dr Mahi a souligné que l’opération de vaccination contre Covid-19 se poursuivra durant toute l’année en cours, notant que la wilaya obtiendra d’autres lots de doses de vaccins. Le même responsable a affirmé que le secteur de la santé de la wilaya a mis toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de la campagne de vaccination contre coronavirus, soit la mobilisation de 58 points de vaccination au niveau des établissements publics de santé de proximité, des polycliniques, des salles de soins et cinq points de vaccination mobiles destinés aux zones d’ombre.

Cette opération a vu la mobilisation 80 médecins généralistes et spécialistes et 120 agents paramédicaux exerçant aux établissements sanitaires de la wilaya, ainsi que des moyens importants de stockage et de froid au niveau de ces structures. n

