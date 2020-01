Près de 497 tonnes de déchets ménagers ont été recyclés durant l’année écoulée par l’entreprise publique de gestion du Centre d’enfouissement technique des déchets solides urbains de la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya de l’environnement Mohamed Benyoucef. Dans un rapport établi par son secteur, le responsable de l’environnement de la wilaya a indiqué, au cours des travaux de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya( APW), que les déchets constitués par les matières plastiques sont estimés à plus de 270 tonnes, le carton et le papier à 180 tonnes, le minerai à plus de 30 tonnes et l’aluminium à 15,1 tonnes. Cette opération s’est achevée par le recyclage des déchets à travers six (6) Centres d’enfouissement technique (CET) de déchets solides urbains au niveau des communes de Tissemsilt, Theniet El Had, Bordj Emir Abdelkader, Ammari, Khemisti et Bordj Bounaâma, a-t-il indiqué. Ces déchets ont été cédés aux entreprises spécialisées dans le recyclage de déchets à la faveur d’une opération qui entre dans le cadre de l’investissement privé pour ceux qui exercent au niveau de la wilaya en vertu d’une convention avec les entreprises publiques sus-indiquées. A titre indicatif, les dits CET ont accueilli au total, durant l’année écoulée, plus de 51.700 tonnes de déchets ménagers à travers l’ensemble des communes de la wilaya avec, à la clef, la signature de 38 conventions entre les assemblées populaires communales et les entreprises économiques publiques et privées, appelées à augmenter les quantités des déchets collectées et recyclées au niveau des centres d’enfouissement technique. L’entreprise en question a réalisé, durant la même période, des bénéfices nets estimés à 10,2 millions DA et ce, grâce à la vente des déchets (papiers, cartons, plastiques et minéraux recyclés) au profit des entreprises économiques publiques et privées de récupération. D’autre part, il a été procédé, durant l’année écoulée, à l’éradication de près de 60 points noirs qui offraient un décor repoussant, voire une image hideuse des villes de la wilaya de Tissemsilt. Plusieurs opérations qui entrent dans le cadre des campagnes de nettoiement épisodiques, effectuées à l’intérieur des groupements d’habitat, ont démarré en fin 2018 et se poursuivent jusqu’alors, selon la même source qui a ajouté que celles-ci ont permis de traiter 3.700 tonnes de déchets inertes en provenance des ateliers de réalisation, de même que l’éradication de 123 décharges sauvages, sises à l’intérieur des groupements d’habitation. De son côté, la commission de santé, hygiène et protection de l’environnement de l’APW a suggéré l’acquisition d’incinérateurs pour des centres d’enfouissement technique des déchets urbains, ainsi que la signature de conventions avec les établissements publics hospitaliers et les entreprises publiques de santé de proximité pour venir à bout des déchets hospitaliers. Elle a également proposé la réalisation d’un centre d’évacuation des déchets hospitaliers, de même que la réalisation d’un centre de transformation et de commercialisation des matières récupérées au niveau de la wilaya avec, en prime, l’encouragement des jeunes à investir dans le créneau de la récupération des déchets ménagers. D’autres points étaient inscrits à l’ordre du jour des travaux de la première session ordinaire de l’APW qui ont examiné notamment le bilan annuel de divers secteurs dans la wilaya, entre autres, le secteur des transports. n

