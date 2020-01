C’est aujourd’hui, à partir de 18h00 au siège de la Confédération africaine de football (CAF), sis au Caire (Egypte), que sera connu le verdict des boules en PVC. L’équipe nationale et l’ensemble des 40 sélections continentales en lice pour la Coupe du Monde 2022 (Qatar) connaîtront dans laquelle des 10 poules ils évolueront.

Quatre chapeaux de 10 équipes pour dégager les 10 quartets des qualifications au Mondial qatari. L’Algérie veut renouer avec le rendez-vous universel après avoir manqué la dernière édition abritée par la Russie en 2018 et remportée par la France. Forts de leur statut de champions d’Afrique, les coéquipiers de Riyad Mahrez auront pour mission d’assurer une place parmi le gotha planétaire qui se retrouvera entre le 21 novembre au 18 décembre 2022 au Golfe.

A vrai dire, la présence des « Fennecs » dans cette épreuve prestigieuse devrait être une suite logique pour une ascension fantastique qu’ils ont signée depuis la venue de Djamel Belmadi à la tête de la barre technique. D’ailleurs, ce dernier ne cache pas son ambition de décrocher le sésame pour cette messe qui regroupe les meilleurs teams des 6 Confédérations affiliées à FIFA à savoir la CAF, l’UEFA, l’AFC, la CONMEBOL, l’OFC et la CONCACAF.



Protégés… ou presque

Pour le sélectionneur de l’EN : « quand on aura fait le travail, qu’on se sera qualifié, l’objectif sera de la gagner. L’objectif ne sera pas de participer, pas de faire juste ce que l’on peut, ça sera de tout donner et de croire en l’impossible (…), les joueurs ne se fixent aucune limite ». Avec cette déclaration, le driver d’ « El-Khadra » met, à sa manière, ses poulains devant leurs responsabilités. Indirectement, il leur exige d’accomplir la mission de s’assurer un des cinq strapontins réservés pour l’Afrique.

En effet, des 10 groupes qui seront composés à l’issue du tirage au sort, les leaders se retrouveront pour disputer des matchs barrages lors de la période entre le 8 et le 16 novembre 2021. En tout cas, le « Club Algérie », se trouvant dans le chapeau 1, évitera la confrontation avec le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana, l’Egypte, le Cameroun, le Mali et la RD Congo dans son quatuor pour les « qualifiers ».



La menace ivoirienne

En revanche, il peut tomber face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud qui sont dans le « niveau 2 » outre le Burkina Faso qui était la porte de Madjid Bougherra, à l’époque, & cie pour se hisser au Mondial 2014 au Brésil sous la houlette de Vahid Halilhodzic. Le Bosnien qui avait, par la suite, emmené les Algériens pour une historique qualification au second tour avant de subir, en huitièmes de finale, le réalisme froid de l’Allemagne, distinguée à l’issue de l’épreuve, en prolongations (2/1).

Pour ce qui est du calendrier de la campagne qualificative, il faut savoir que le début de la route vers le Qatar sera pour octobre 2020 (5-13) alors que l’entame de ce challenge était initialement programmée pour mars prochain. D’ici là, il faudra préserver la constance et la culture de la gagne que Belmadi essaye d’ancrer au plus profond de ses troupes. Aussi, il y aura la CAN-2021 à gérer en plein milieu de l’épreuve de qualif’. La concentration sera de mise.

Composition des chapeaux

Chapeau 1 :

Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana, Egypte, Cameroun, Mali, RD Congo.

Chapeau 2 :

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Guinée, Ouganda, Cap-Vert, Gabon, Bénin, Zambie, Congo.

Chapeau 3 :

Madagascar, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya, Centrafrique, Zimbabwe, Niger, Namibie, Guinée-Bissau.

Chapeau 4 :

Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée-équatoriale, Ethiopie, Liberia, Djibouti.