La JS Kabylie, désormais seule représentante algérienne en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) sera opposée au Club Sportif Sfaxien (Tunisie), en quarts de finale de l’épreuve, prévus en aller et retour, respectivement les 16 et 23 mai prochain, suivant les résultats du tirage au sort effectué vendredi au Caire (Egypte). Les Canaris, qui avaient terminé en tête du Groupe « B », auront la chance de disputer le match « retour » chez eux, car ils commenceront par se déplacer en Tunisie. Dans les trois autres quarts de finale, les Sud-africains d’Orlando Pirates seront opposés au Marocains du Raja Casablanca, alors que les Egyptiens du FC Pyramids et les Camerounais du Coton Sport Garoua seront opposés respectivement aux Nigérians d’Enyimba et aux Sénégalais de Jaraaf. En cas de qualification, la JSK pourrait retrouver le Coton Sport Garoua, qu’elle avait dominé dans le Groupe « B » de la phase de poules, à condition que lui aussi arrive à se qualifier face au Jaraaf. Les demi-finales sont prévues en aller et retour, respectivement les 20 et 27 juin prochain, alors que la finale est programmée le 10 juillet. Le deuxième représentant algérien en cette Coupe de la CAF, l’Entente de Sétif avait évolué dans le Groupe « A » pendant la phase de poules et il avait raté la qualification d’un cheveu, au profit des Pirates d’Orlando et des Nigérians d’Enyimba.

