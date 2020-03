Trente-cinq lits destinés à la réanimation médicale sont installés au niveau de l’Etablissement public hospitalier Tagzait-Abdelkader, situé dans la commune de Tipasa, ou serait attendu le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Il visitera le centre régional destiné à prendre en charge les malades en détresse respiratoire en cas de développement de l’épidémie du coronavirus.

Des travaux sont en cours pour adapter la structure à la mise en place de ce centre à vocation régionale, décidée suite à la visite surprise, dimanche, du ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, qui s’est dit impressionné par les conditions d’accueil et l’état d’hygiène irréprochable des lieux. Pour le moment, 35 lits pour la réanimation médicale, équipés d’appareils respiratoires (contre 6 auparavant) ont été installés au niveau du service de médecine interne de l’EPH Tagzait-Abdelkader, qui seront grâce à la présence de 11 réanimateurs prêts à recevoir les malades en difficulté, qui ne pourront pas être soignés dans les établissements de la wilaya ou celles limitrophes. Les responsables de la santé ont, également, récupéré tout le matériel disponible au niveau des structures locales pour le confier à cette nouvelle unité, dans un souci préventif et afin de répondre à toutes les situations d’urgence et ne pas se laisser déborder par un éventuel afflux massif de malades atteints du virus. Lors de sa visite inopinée en début de semaine, le ministre a chargé l’ex-DSP de la wilaya de Tipasa, qui occupe le poste de directeur central de la formation au ministère de la Santé, de présider une réunion pour préparer la nouvelle structure destinée aux malades en détresse respiratoire et faire face à l’épidémie si celle-ci s’avérait plus importante que prévue malgré les mesures de prévention en vigueur dans le pays.

La réunion, qui a regroupé la directrice par intérim de la santé, les directeurs des établissements hospitaliers ainsi que les médecins spécialistes de la wilaya, a eu pour objectif de préparer la transformation de l’hôpital Tagzait-Abdelkader et de veiller à la disponibilité du matériel comme les masques, les gants et autres solutions hydro-alcooliques pour la prise en charge des malades, sans risques pour le personnel médical et paramédical. La wilaya de Tipasa, qui a enregistré, il y a dix jours, les deux premiers cas suspects à Nador, qui sont sortis après avoir obtenu des résultats négatifs, a reçu au niveau de l’EPH Koléa quatre autres cas mis en quarantaine, un cas à Aïn Tagourait, un à Cherchell et un à Douaouda en attendant les résultats des analyses transmises à l’Institut Pasteur. Selon la DSP, il n’y a eu, à ce jour mardi, aucun cas atteint par le virus et les 35 cas reçus dans les établissements sanitaires sont tous négatifs.

Il faut rappeler que la wilaya de Tipasa est sans directeur de la santé, depuis cinq mois, l’intérim étant assuré par la directrice des ressources humaines, ce qui paraît incompréhensible en cette période d’épidémie même si des rumeurs parlent de l’arrivée d’un certain Bourahla comme DSP. n