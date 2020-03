Depuis l’annonce du premier cas de malade atteint du covid-19 dans la wilaya de Tipasa, un jeune originaire de Douaouda rentré d’Espagne où il exerce le métier de guide touristique, les services de sécurité ont lancé une campagne de sensibilisation tous azimuts et plus musclée dans les rues, en utilisant de hauts parleurs incitant les citoyens à rester chez eux pour réduire un tant soit peu l’épidémie qui a fait de nouvelles victimes dans plusieurs wilayas.

Une caravane de sensibilisation, composée d’éléments de la Police, de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile ainsi que des représentants des communes mène une campagne de sensibilisation dans tous les quartiers de la wilaya, interdisant les regroupements, face au manque de civisme de certains et du non-respect des règles de protection et de barrage pour limiter les contaminations. La Protection civile, de son côté, aidée par la Conservation des forêts, a pris le taureau par les cornes en lançant une grande opération de nettoyage et de désinfection des rues des communes, déplorant la présence de nombreux véhicules qui gênent et retardent le travail des agents. Vingt et un camions dotés d’eau et de chlore ont commencé à sillonner les rues. Au lancement de l’opération, les responsables de la Protection civile ont appelé les APC et les citoyens à leur donner un coup de main, de leur fournir, au moins, du chlore, des citernes et tracteurs et venir prêter main forte. Ils lancent, par ailleurs, un appel aux habitants, qui n’ont rien à faire d’urgent dehors, à rester chez eux pour les aider à voir plus clair dans la situation et éviter de polluer tous les espaces nettoyés. Le nettoyage des rues se fait car il est question de vie ou de mort pour tous, insistent les responsables, le virus est invisible mais présent partout, expliquent-ils aux citoyens inconscients Après la décision de mettre à l’arrêt les transports publics, ce qui a réduit la circulation des badauds, la direction des transports rappelle que seuls les véhicules de transport des travailleurs sont autorisés à rouler ainsi que les taxis, ces derniers à condition qu’ils transportent une seule personne. Par ailleurs, les opérations coups-de-poing contre les spéculateurs, les commerçants indélicats qui ne respectent pas les mesures d’hygiène se poursuivent avec l’arrestation avant-hier d’un revendeur de poissons avariés qui a été condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal de Tipasa. n