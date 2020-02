Les pôles universitaires de la wilaya de Tipasa, en l’occurrence celui de Koléa et l’université de Tipasa, redoublent d’inventivité en organisant, chacun de son côté, des activités au profit de leurs étudiants en leur proposant des thématiques qui collent à leurs centres d’intérêt.

C’est ainsi qu’on annonce que les « Troisièmes Journées de recherche en entrepreneuriat » seront organisées les 26 et 27 février au siège de l’Ecole de hautes études commerciales (EHEC) située au pôle universitaire de Koléa. On apprend, dans un communiqué transmis par la cellule de communication de l’école, que cette rencontre est organisée par le Laboratoire de recherche en management « Permanan » de l’EHEC pour la première fois, en collaboration avec quatre laboratoires de recherche des écoles du pôle universitaire de Koléa, à savoir le laboratoire « LIMGE » de l’Ecole nationale supérieure de management (ENSM), le laboratoire «REDSIEM » de l’Ecole supérieure de commerce (ESC), le laboratoire «LASAP » et le laboratoire « LEQAD » de l’Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée (ENSSEA), ainsi que par les maisons de l’entrepreneuriat des quatre écoles. De son côté, l’université de Tipasa organise, ce mardi, le premier Salon universitaire de l’emploi. Une centaine d’exposants représentant toutes les directions de la wilaya ainsi que de nombreuses entreprises publiques et privées et des associations professionnelles, seront présentes au Salon qui a été inauguré par le wali Hadj Moussa Omar, accompagné des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère du Travail. L’exposition sera suivie d’un colloque scientifique animé par des spécialistes venus de plusieurs wilayas du pays et d’un cours pratique au profit des étudiants.