Quatre personnes suspectées d’être impliquées dans une tentative de meurtre d’un jeune homme (30 ans) à l’aide d’un fusil de chasse ayant causé des blessures graves à la victime, ont été arrêtées par la brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Koléa (Tipasa), ont indiqué lundi dans un communiqué, les services de la sûreté de wilaya. Les quatre personnes ont été interpellées suite à des investigations menées par la sûreté de wilaya de Tipasa et seront présentées devant le Parquet près le tribunal de Koléa, est-il souligné dans le communiqué qui a annoncé la saisie, dans le cadre de cette même affaire, d’une arme à feu de catégorie 5 (un fusil de chasse de calibre 16mm). Il s’agit, selon la même source, d’une tentative de meurtre dont a été victime, la semaine écoulée, un jeune originaire de Koléa, suite à une altercation violente durant laquelle les prévenus ont fait usage d’une arme à feu, avant l’intervention des services de sécurité. Le jeune homme a été atteint de blessures graves à la jambe et au bassin, ayant nécessité la réalisation de deux interventions chirurgicales. L’arme à feu utilisée dans ce crime (un fusil de chasse), 29 cartouches de calibre 16mm, un fusil à air comprimé et des balles, un couperet, et une bombe lacrymogène de grand format, ont été également saisis dans le cadre de cette affaire, est-il précisé de même source. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Koléa, avant le transfert du dossier de l’affaire au juge d’instruction à l’issue de la finalisation du dossier de procédure judiciaire relatif à une «tentative d’homicide volontaire avec préméditation, avec usage d’une arme à feu». Les suspects, originaires de Koléa, âgés de 30 à 50 ans, sont des récidivistes dans des affaires de droit commun, a-t-on indiqué.

