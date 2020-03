Le premier cas de Covid-19 a été enregistré à l’EPH Tagzait-Abdelkader dans la wilaya de Tipasa, apprend-on de sources médicales. Le patient originaire de Douaouda est rentré d’Espagne où il travaille comme guide touristique dans une agence de voyages.

Le patient, en état grave, est hospitalisé au niveau de l’EPH de Tipasa au niveau du pavillon réservé aux malades atteints du coronavirus. Ce pavillon a fait l’objet de l’aménagement de deux étages avec 35 lits équipés d’appareils pour les cas de détresse respiratoire tandis que les autres malades légers seront pris en charge dans les établissements de leur commune d’origine.

La nouvelle est fortement commentée par les citoyens qui seront appelés à plus de sérieux dans le confinement, en particulier au niveau des marchés de fruits et légumes et l’arrivée massive des citoyens aux bureaux de poste pour le retrait de leurs pensions. D’autres lieux de commerce, où le lait est distribué en présence d’une foule nombreuse, comme cela est le cas en ce moment en haut de la cité des 200 Logements où un camion a été pris d’assaut par les consommateurs.

