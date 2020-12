Le Directeur de l’Ecole des hautes études commerciales (EHEC), Abdelkader Hadir, a présidé, en début de semaine, l’inauguration officielle de l’année universitaire en présence de Directeurs centraux du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, indique un communiqué de l’école. En marge de cette célébration, et à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année universitaire 2020/21, selon la même source, le Professeur Abdelbaki Benziane, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s’est adressé aux étudiants, aux enseignants et aux travailleurs, dans un discours vidéo enregistré, pour évoquer la question de la régularisation de la situation professionnelle des enseignants et des travailleurs au cours de cette année. Lors de son allocution, le ministre a évoqué, également, l’enseignement à distance et mis l’accent sur la numérisation du secteur, notamment par le biais des plateformes en ligne, mise à la disposition des enseignants, des étudiants, des administrateurs et des travailleurs. A l’occasion de cette cérémonie, 2 enseignantes de l’école ont été promues au grade de professeur et 16 étudiants, majors de promotion, ont été honorés. Au cours de la cérémonie, le Directeur de l’EHEC Koléa a insisté sur l’application stricte et rigoureuse du protocole sanitaire pour limiter la propagation du Coronavirus. Dans ce même contexte, il a, également, souligné l’importance du maintien de la communication avec les étudiants par le biais des plateformes de communication ainsi que la coordination continue pour assurer les différentes activités pédagogiques et scientifiques. n

