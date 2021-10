Une tentative d’émigration clandestine (par mer) de cinq personnes a été mise en échec par les services de la Gendarmerie nationale, à Tipaza, a indiqué samedi le groupement territorial de ce corps constitué dans un communiqué. Dans le cadre du plan d’action du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tipaza visant la lutte contre l’émigration clandestine, par mer, la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale a ainsi arrêté cinq (5) personnes et fait échouer leur tentative d’émigration clandestine par mer, a ajouté la même source. Signalant que l’opération a été réalisée grâce à des informations parvenues à la brigade de recherches de la Gendarmerie nationale de Tipaza faisant ressortir que des personnes préparaient une traversée clandestine par mer, à partir d’une plage de la partie- Est de la wilaya. Les investigations menées par les enquêteurs ont permis, selon le communiqué, de déterminer le lieu fixé pour le lancement de cette traversée clandestine, à partir d’une plage de la commune d’Ain Taguourait.

Suite à quoi l’unité de recherches, appuyée par des éléments de la brigade de sécurité et d’intervention de Hameur El Ain, ont effectué une intervention sur place. Outre l’arrestation de cinq personnes, l’opération a permis la saisie d’une barque de plaisance, dotée d’un moteur de 40 chevaux, 600 litres de carburant repartis sur 10 fûts, cinq (5) téléphones portables, 11 gilets de sauvetage, huit (8) valises à main, une boussole, une chambre à air, et des comprimés psychotropes, selon le document. Les suspects seront présentés devant les autorités judiciaires compétentes dés parachèvement des procédures d’enquête les concernant, a précisé le communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tipaza.

