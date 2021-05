Les quatre marins disparus ont été retrouvés sains et saufs au large de Damous (Ouest de Tipasa) après de vastes opérations de recherche qui ont duré près de 48 heures, rapporte l’APS en citant le Directeur local de la pêche et des Ressources Halieutiques Ahmed Tatbrit . Ce dernier a précisé que le bateau de pêche « Rais Djilali » a été retrouvé avec à son bord les quatre marins sains et saufs, à 52 mille marin au large des eaux territoriales de la côte de Damous. Les Gardes-Côtes de Cherchell ont procédé à l’évacuation des marins par hélicoptère, a encore précisé le même responsable. Pour rappel, le bateau « Rais Djilali » a disparu mercredi après 24 heures de navigation. Dès le signalement de la perte de contact avec ce bateau, les services des Gardes-Côtes ont été mobilisés pour lancer une vaste opération de recherche .

