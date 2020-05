La Chambre d’agriculture de la wilaya de Tipasa a été, ces derniers jours, prise d’assaut par les agriculteurs, venus renouveler leurs cartes d’adhérents, pour pouvoir se déplacer sans problème ni contrainte avec une autorisation pendaant les horaires de couvre-feu, à savoir de 17H à 7H le lendemain.

Selon le président de la Chambre, confiné à Blida où il réside et eu égard à son grand âge, il lui était très difficile de se rendre au chef-lieu de wilaya de Tipasa pour signer les cartes dont la majorité avait expiré en 2017 et n’ont, depuis, pas été renouvelées. L’autorisation de circulation accordée par les responsables de la wilaya aux fellahs, suite aux instructions des autorités publiques pour ne pas compromettre la saison agricole, n’a pas suffi aux services de sécurité qui exigent des cartes professionnelles pour identifier les personnes. Cette situation n’a pas manqué de créer une cacophonie car les fellahs considèrent que l’autorisation suffisait pour se déplacer dans leurs champs et en dehors et pour vaquer à leurs occupations pendant les heures de couvre-feu, tandis que les agents de sécurité veillent à appliquer avec rigueur l’instruction en vérifiant l’identité de tout détenteur d’autorisation. Alors on tente, de part et d’autre, de négocier et de trouver une solution dans l’intérêt de la collectivité, afin de ne pas créer une pénurie de fruits et légumes qui viendrait ajouter au stress de la pandémie et du confinement et jouerait dans le sens de l’augmentation des prix. De leur côté, les apiculteurs, affiliés à la Chambre d’Agriculture de la wilaya (CAW), tirent la sonnette d’alarme sur leurs ruches, installées dans d’autres wilayas dans le cadre de la transhumance, en particulier, à l’ouest et au sud du pays, et qui ne peuvent pas circuler en dehors de la wilaya avec l’autorisation accordée. Le fruit de leur labeur est en danger, clament-ils, étant donné qu’ils ont souvent été confrontés au vol de leurs ruches. Selon les représentants de la filière, très organisée dans la wilaya, des centaines de ruches pleines ont été déplacées vers les wilayas du sud du pays, prisées pour la présence de certaines de variétés de fleurs (euphorbe et autre chardons et choukyate), bien avant l’instauration du couvre-feu. Ces derniers sollicitent les pouvoirs publics et surtout le ministère de l’Agriculture pour faciliter leurs déplacements à l’extérieur de la wilaya, afin de s’enquérir de l’état des ruches et pouvoir les ramener dans les champs de leur wilaya afin de sauver leur récolte de miel, très demandé en ces temps de confinement et de consommation de tisanes et autres recettes de grand-mère pour se protéger du virus. Les mois de mars et d’avril sont une période importante dans l’activité apicole, précisent nos interlocuteurs. La filière, représentée par un comité interprofessionnel très dynamique, connaît un engouement considérable et avoisine le chiffre de 850 apiculteurs dont le lot varie de 100 à 500 ruches, avec une production mellifère et autres produits de la ruche en nette augmentation. n