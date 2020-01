M’hamed Houaoura, notre confrère du quotidien El Watan, auteur du livre « la Plume et le Combat », sera l’invité, ce jeudi après-midi, de la rencontre littéraire, organisée par la bibliothèque de lecture publique Assia-Djebar de Tipasa.

Son livre, sorti en janvier aux éditions Dar El Gharb, est une compilation de témoignages « sur les pulsations du journal d’un pays colonisé, l’Algérie », selon ses propos, (recueillis par lui au cours de sa carrière professionnelle) de plusieurs personnalités nationales, qui racontent leur participation à la lutte pour la libération du pays dans leurs domaines respectifs et en particulier dans celui de la presse. Pierre Chaulet, Yveline Lavalette, Zahir Ihaddadène, Lamine Bechichi, Omar Belhouchet, qui relate la création de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai, la liste des journalistes ayant exercé avant 1954 et entre 1954 et 1962, celle des journalistes assassinés durant la décennie noire, sont toutes les informations utiles rapportées dans ce livre. Notre confrère, correspondant d’El Watan à Tipasa depuis 20 années, a rejoint la famille de la presse en pleine décennie noire, ce qui lui a valu ses lettres de noblesse puisqu’il était présent avec ses écrits durant cette période marquée par les crimes des hordes islamistes. Interrogé sur le pourquoi de l’écriture de ce livre, Mham, comme on l’appelle affectueusement à Cherchell, dira à Reporters : « J’ai eu le privilège de rencontrer et de côtoyer des personnalités authentiquement patriotes, qui avaient travaillé dans le secteur de la communication et de l’information durant la guerre de libération nationale. Leurs témoignages étaient précieux à mon sens. J’estime que c’est un devoir de transmettre ces récits aux jeunes générations. L’idée a longtemps germé dans mon esprit. Je vous avoue que je ne pouvais m’avancer, sans avoir l’autorisation du moudjahid Zahir Ihaddadène, qui est à la fois, historien, écrivain, journaliste, intellectuel de grande envergure. Je resterai toujours marqué et fasciné par ses qualités humaines, la richesse de sa culture, sa simplicité, sa disponibilité pour servir ses compatriotes et son pays, l’Algérie. Il était humble. Il était exemplaire pour moi. J’ai eu la chance de recueillir son témoignage. Qu’attendez-vous pour commencer à écrire, faites vite, me disait-il. C’est ce que j’ai fait. » Mhamed Houaoura en est à son second livre. Le premier, sorti il y a trois ans, raconte la vie et le parcours d’une moudjahida oubliée Yamina Oudei, une native de Hadjout, devenue l’héroïne de Cherchell. La défunte Assia Djebar lui a consacré un roman « la Femme sans sépulture ».

