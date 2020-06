Alors que les citoyens et responsables du secteur de la santé attendent, impatiemment, l’arrivée d’un nouveau Directeur de la Santé et de la Population, un poste assuré par une intérimaire en cette période de pandémie, on apprend qu’il a été mis fin aux fonctions du Directeur de l’EPSP Tipasa sans en connaître les raisons.

L’annonce, par le biais d’une page facebook très controversée, de la décision du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de démettre de ses fonctions le Directeur de l’EPSP Tipasa, qui couvre quatre daïras, alors que l’intéressé n’a pas encore été informé officiellement, a créé un malaise parmi le personnel du secteur qui s’interroge sur les raisons à l’origine de cette décision et sur les méthodes d’annonce pour un cadre qui est au service de la santé depuis plus de deux décennies.

D’autant que ce responsable, qui a été pendant 20 ans au service de la santé publique dans la wilaya, où il a été directeur pendant 15 années au niveau de l’hôpital de Cherchell puis de l’EPSP Tipasa, est très apprécié pour son sérieux et sa disponibilité au service du secteur. Il est considéré comme la cheville ouvrière de la DSP qui faisait appel à lui, à chaque fois que nécessaire, en dehors de la gestion de l’EPSP. Les différents directeurs de la santé l’ont chargé du suivi de nombreux projets dont celui de l’hôpital psychiatrique de Nador ouvert depuis, puis de l’hôpital de Tipasa Abdelkader-Tagzait, un fleuron du secteur qui abrite le service chargé de la prise en charge des malades de la Covid-19.

Selon les informations, glanées ici et là auprès de professionnels du secteur, l’actuelle chargée de l’intérim de la DSP n’aurait pas apprécié la décision du conseil médical de l’EPSP qui avait refusé, il y a environ un mois, la décision de celle-ci de transférer le service des urgences au niveau de l’EPSP Tipasa au lieu de l’hôpital Tagzait-Abdelkader. Le conseil médical a expliqué son refus par l’exigüité des lieux qui sont inappropriés pour accueillir les malades en ces temps de pandémie du coronavirus.

Ce refus aurait été suivi par un rapport transmis au wali qui n’aurait même pas daigné écouter le point de vue de l’intéressé ni celui du conseil médical, ce qui était la moindre des choses de la part d’un responsable qui aurait, ainsi, eu un autre avis sur la situation dans le secteur.

La situation est restée pendante jusqu’à l’annonce, hier, par le biais d’une page facebook de la nouvelle de fin de fonction dudit responsable.

Selon de nombreux témoignages, les réalisations du directeur démis de ses fonctions sont là pour témoigner en sa faveur, puisqu’en une décennie, il a réussi à remettre de l’ordre dans les structures sanitaires des quatre daïras sous sa responsabilité en multipliant l’ouverture de services d’urgence et de laboratoires d’analyses médicales dans des zones qui en étaient dépourvues, rendant la vie facile aux citoyens qui ne sont plus obligés de se déplacer au chef-lieu de wilaya pour leurs soins. La rénovation des structures sanitaires d’Ahmer El Aïn, Sidi Amar, Hadjout et Tipasa sont autant d’exemples qui plaident en sa faveur avec l’ouverture de six services d’urgence médicale et de deux laboratoires d’analyses médicales.