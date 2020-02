Le stress dans le milieu professionnel et ses méfaits sur la rentabilité des travailleurs des collectivités locales a été au cœur d’une journée d’étude, qui s’est déroulée mercredi dernier dans la salle de conférences de la wilaya de Tipasa, en présence de nombreux travailleurs et agents des collectivités locales (daïras et APC).

La rencontre a été organisée par la commission des affaires sociales de la direction de l’administration locale (DAL), dans le but de sensibiliser sur le phénomène, devenu un problème de santé publique dont les méfaits, individuels et sur la collectivité en général, sont nombreux. Les animateurs de la journée se sont félicités que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales organisent, régulièrement, des rencontres sportives qui sont très importantes en matière de loisirs, de dépense physique et de déplacement dans d’autres wilayas pour les travailleurs qui se distraient et se déstressent par la même occasion. Dans ce sens, le responsable de la DAL a indiqué qu’une salle de sport est en cours de réalisation au siège de la cité administrative de Tipasa pour offrir un espace de détente et d’activités sportives à l’ensemble des travailleurs intéressés, en particulier ceux ayant besoin, pour des raisons médicales, d’activités ou d’un entraînement spécifique. Pour le personnel féminin, une convention a été signée avec les responsables de la salle de natation semi-olympique de la wilaya de Tipasa, pour organiser des sessions spéciales à leur personnel qui sont, pour le moment, au nombre de 30, de même que la DAL a mis à leur disposition une psychologue. Selon les animateurs de la journée d’étude, le fait de diagnostiquer le stress n’est pas une fin en soi, car ce qui compte surtout c’est sa prévention et sa gestion au bénéfice du travailleur et de l’employeur. Selon les dernières études, le stress est, de plus en plus, fréquent dans le milieu professionnel en raison d’intérêts contradictoires, et les démarches de prévention collective sont à privilégier afin de faire face à ce phénomène et ses conséquences qui touchent 70% des salariés algériens. Il s’agit de la deuxième rencontre organisée par la DAL, qui semble s’intéresser à ce sujet afin, probablement, d’améliorer le rendement au travail dans les collectivités locales, une situation qui laisse à désirer, malgré les nombreuses mesures d’amélioration des conditions de travail et de modernisation des services, grâce à l’outil informatique.