Les créances détenues par l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) de Tipasa auprès de ses clients, enregistrent une courbe ascendante depuis 2018, jusqu’à atteindre des chiffres records, a-t-on appris, samedi, auprès du directeur local de cette entreprise. Selon Ahmed Brahimi, les créances impayées de la Sonelgaz de Tipasa ont «atteint un pic encore jamais enregistré depuis 2018», année durant laquelle la somme due auprès des abonnés était de près de 15 milliards de DA, tandis que les créances accumulées à février 2021 ont atteint les 35 milliards de DA, 21 milliards détenus auprès des ménages et 1,4 milliard auprès des administrations publiques et des industriels. Le même responsable a précisé a l’APS que les créances impayées de la Sonelgaz de Tipasa ont continué a augmenté depuis 2018, pour grimper à 1,839 milliards de DA en décembre 2019, avant d’atteindre le chiffre record de 3,118 milliards de DA en décembre 2020, réitérant son appel aux abonnés en vue de régler leurs factures. «L’accumulation des factures impayées est à l’origine d’un déséquilibre dans les finances de l’entreprise pouvant impacter négativement son rendement ou la concrétisation de ses programmes d’investissement, visant l’amélioration de la couverture en électricité et en gaz», a souligné M. Brahimi. Après avoir mis en exergue le caractère « citoyen » de l’entreprise, il a rappelé la décision prise par la direction générale de Sonelgaz de ne pas procéder «aux coupures d’énergie», dans le cadre des «efforts de mobilisation contre la pandémie du nouveau coronavirus et la garantie du service public». Parallèlement à cet effort de solidarité, le même responsable a fait part de la mise au point d’un plan de communication et commercial en vue du recouvrement des créances de l’entreprise sans recourir aux coupures ou affecter le pouvoir d’achat des citoyens, notamment ceux dont les activités ont été impactées par la pandémie. Il a cité, entre autres facilitations, l’échelonnement des dettes des ménages et la constitution d’équipes commerciales pour animer des campagnes de sensibilisation auprès des citoyens, ou via les médias et autres réseaux sociaux.

(APS)

