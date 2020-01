La commercialisation du miel et ses dérivés est le problème récurrent qui se pose aux apiculteurs de la wilaya de Tipasa qui déplorent que sa commercialisation profite plus aux grossistes et autres spéculateurs. Leur participation aux foires et autres fêtes dédiées à la filière est, pour eux, une aubaine pour liquider leurs stocks mais, aussi, faire connaître ses bienfaits et les différentes variétés existantes sur le marché, qui connaît un engouement important chez les investisseurs.

La wilaya de Tipasa enregistre, selon le président de la Chambre d’agriculture Tolba Rachid, plus de 800 apiculteurs, et on veut pour preuve les adhérents à la CAW qui disposent de leur cartes d’éleveurs, dont une bonne partie a bénéficié de formation gratuite au niveau de la Chambre de wilaya et des CFPA de la région. La commune d’Aghbal est, de loin, selon le président de la CAW, le pôle de production dont certains éleveurs disposent de plus de 1 000 ruches. Selon notre interlocuteur, en 2019, la CAW a enregistré pas moins de 200 nouveaux inscrits sans oublier Douaouda et Fouka devenues, elles aussi, des ruches mères dans la wilaya qui font chaque année des petits. En cette 11e édition de la foire apicole, les participants sont beaucoup moins nombreux, contrairement aux précédents rendez-vous.

Le choix du lieu d’exposition semble avoir dissuadé plus d’un, bien que les responsables de la Chambre aient tout mis en œuvre pour offrir de bonnes conditions d’accueil qui sont installées confortablement et gratuitement, sous des chapiteaux sans compter que le soir des gardiens sont présents pour surveiller les stands. Toutefois, les apiculteurs présents ne semblaient pas avoir le moral en raison, disent-ils, de la faiblesse de la commercialisation induite par les prix élevés, variant entre 3 000 et 6000 DA le kg, selon les consommateurs rencontrés sur les lieux. L’esplanade du complexe sportif de la commune de Tipasa a, quand même, pendant cinq jours bourdonné de professionnels, amateurs et autres consommateurs de miel réunis par la Chambre d’agriculture de la wilaya en collaboration avec la direction des services agricoles, le Conseil interprofessionnel de la filière et l’Association des apiculteurs. Cette nouvelle édition de la fête apicole de la wilaya de Tipasa s’est ouverte avec une exposition-vente d’une vingtaine de variétés de miel et d’autres produits de la ruche, sans oublier la présence de producteurs de figues, d’huiles d’olive et huiles essentielles et d’une entreprise spécialisée dans l’emballage. Organisée sous l’égide de la Chambre d’agriculture de la wilaya (CAW), la fête du miel a vu la participation d’une vingtaine d’apiculteurs venus des communes de Douaouda, Attatba, Bou Ismaïl, Hadjout, Aghbal, Ahmer El Aïn, Menaceur, Beni Milleuk, dont plusieurs jeunes éleveurs ayant bénéficié du dispositif Ansej. La fête apicole, qui a duré cinq jours, sous forme d’exposition-vente a proposé aux consommateurs des produits de l’apiculture comme le pollen, la gelée royale, la cire d’abeille et le miel, ainsi que les produits cosmétiques fabriqués à base de dérivés du miel, un créneau porteur pour les investisseurs qui connaît un engouement avec près de 900 éleveurs recensés à ce jour dans la wilaya.

La wilaya de Tipasa dispose de milliers de ruches qui produisent, bon an mal an, 4 500 quintaux de miel, a indiqué le secrétaire général de la CAW, une production qui a connu une courbe ascendante depuis le lancement du PNDA en 2000.

L’exposition-vente est assez représentative de la variété de miel produit par les apiculteurs de la wilaya, en particulier celui dit de montagne, de toutes fleurs, du petit jujubier, de l’oranger, de l’eucalyptus, de la carotte sauvage, du caroubier, de l’euphorbe et autres thyms et lavande.

L’exposition, qui est un espace d’information, de communication et d’échanges d’expériences entre les apiculteurs, se distingue des précédentes par une belle présentation du produit et ce grâce à un effort fait par les producteurs dans l’emballage en verre qui est généralisé sans oublier les cartons et paquets en papier pour l’emballage des achats. n