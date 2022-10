Deux (2) terroristes ont été neutralisés mardi dans la zone de la commune de Beni Mileuk, wilaya de Tipaza, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont récupéré également des armes et des munitions lors d’une opération de ratissage «toujours en cours», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de ratissage, des détachements de l’Armée nationale populaire ont neutralisé, aujourd’hui mardi 18 octobre 2022, à Chaabet Taouririne dans la zone de la commune de Beni Mileuk, daïra de Damous, wilaya de Tipaza en 1ère Région militaire, 2 terroristes», précise le communiqué. Selon la même source, lors de cette opération, les détachements de l’ANP ont réussi également à récupérer «deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, six (06) chargeurs de munition, une (01) mine artisanale, des outils de confection de bombe, deux (02) paires de jumelles, quatre (04) téléphones portables, deux (02) sac-à-dos et autres objets». «Cette opération, toujours en cours, réitère la détermination et la vigilance de l’Armée nationale populaire à traquer les criminels à travers tout le territoire national, et à couper la voie devant toute forme de soutien aux résidus de ces groupuscules criminels», ajoute le communiqué.

