Les corps sans vie de deux personnes non identifiées ont été repêchés ces dernières 48 heures au large du littoral de Tipasa, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de wilaya de la Protection civile. Les éléments du poste avancé de la protection civile, appuyés par des plongeurs de ce corps de secours, ont effectué une intervention à la mi-journée de dimanche au lieu-dit Kouchette El Djir de Chenoua, à l’Est de Tipasa, pour le repêchage d’une dépouille, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la direction locale de la Protection civile. «Cette intervention a été effectuée suite au signalement, par le propriétaire d’une embarcation de pêche, de la découverte d’un corps sans vie d’une personne de sexe masculin au large de Tipasa», a ajouté la même source, précisant que la dépouille non identifiée a été retrouvée dans un état de «décomposition avancée». La 2e dépouille d’une personne de sexe masculin, également non identifiée a été repêchée vendredi, par les garde-côtes, au large de la wilaya, avant son transfert par les éléments de l’unité marine de la Protection civile de Cherchell. Les deux corps sans vie ont été déposés au niveau des morgues des hôpitaux de Tipasa et de Sidi Ghilès, tandis qu’une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de la mort des deux personnes. n

