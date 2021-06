Une vaste opération de recherches a été lancée par les services de la Protection civile de Tipasa, pour retrouver un jeune porté disparu au large de la plage de Chenoua (à l’Ouest de la wilaya), suite au signalement de sa disparition par ses amis, a indiqué, dimanche, dans un communiqué, la direction locale auprès de ce corps constitué. La protection civile a mobilisé, depuis trois jours, tous les moyens humains et matériels dans l’espoir de retrouver le jeune Aymane Bouleghbar (21 ans), originaire de la wilaya de Blida, «sain et sauf», même si «les chances de le retrouver vivant s’amenuisent», est-il indiqué dans le communiqué. Selon le même document, le jeune disparu Aymane est arrivé vendredi dernier à la plage Benaouda (Ouest de Tipasa), pour y passer du bon temps en compagnie de ses amis, avant de disparaître. Immédiatement après le signalement de sa disparition, les services de la Protection civile ont engagé des recherches intenses, avec l’aide de plongeurs professionnels des unités maritimes de Cherchell et de la Corne d’or, est-il précisé de même source.

