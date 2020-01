Les festivités officielles marquant la célébration de la fête de Yennayer seront organisées dans la wilaya de Tipasa, du 10 au 14 février, avec au programme diverses activités touchant plusieurs secteurs.

Une réunion a regroupé, lundi, les responsables de la wilaya autour de ceux du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA) pour arrêter définitivement le programme. On apprend qu’un programme destiné aux enfants est en cours de préparation avec une distribution de livres sur le patrimoine amazigh à tous les participants ainsi qu’une opération de plantations d’arbres au niveau du site du Mausolée royal de Maurétanie pour faire le lien entre cette fête et sa relation avec la terre. Au niveau des écoles, il est prévu la présentation d’une leçon spéciale Yennayer, sur la signification de la célébration de cette journée en rappelant son institutionnalisation en tant que journée fériée dans le calendrier national des fêtes. On annonce la présence de nombreux invités à cette manifestation dont une délégation chinoise, une autre représentant l’Académie africaine des langues, sans oublier celles des différentes wilayas qui seront honorées à cette occasion. Il faut rappeler que c’est lors de la dernière visite du secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité, El Hachemi Assad, qu’un accord de principe avait été conclu avec le wali de Tipasa pour l’organisation des festivités officielles de Yennayer 2020. Lors d’un point de presse, à l’issue de sa visite dans la wilaya, El Hachemi Assad l’avait annoncé en expliquant que le choix de Tipasa est « une contribution de la part du HCA pour l’encouragement et la promotion de l’enseignement de la langue nationale tamazight dans cette wilaya, où elle enregistre un faible engouement, comparativement aux autres régions du pays». Le responsable du HCA avait, en effet, exprimé sa déception en apprenant que la wilaya ne comptait que six classes de tamazight sur les 318 écoles primaires. Il avait profité de sa tournée pour rappeler que le HCA œuvre à la généralisation de l’enseignement de la langue amazigh à travers l’ensemble des wilayas, par l’accompagnement de tous les partenaires concernés, notamment par la formation et la sensibilisation. n