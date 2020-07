La nomination de Mohamed Bourahla en tant que nouveau Directeur de la santé et de la population pour la wilaya de Tipasa, qui était dirigée par une intérimaire depuis plus de six mois, est accueillie avec soulagement tant l’attente a été longue en cette période de pandémie où la rigueur et le suivi de la situation sanitaire sont plus que vitaux.

Le nouveau DSP, selon nos informations, est un énarque qui connaît bien le secteur, puisqu’il a été, en 2008, Directeur de l’hôpital de Zéralda et dirigeait, jusqu’à sa nomination à la tête de la DSP de Tipasa, l’Institut de transplantation d’organes d’Alger. Il sera installé cette semaine dans son nouveau poste. Les cadres du secteur et les citoyens espèrent que l’arrivée de ce nouveau responsable va permettre de reprendre en main la situation, qui s’est fortement dégradée ces dernières semaines avec une augmentation effarante des cas de la Covid-19. La responsable chargée de l’intérim, quant à elle, laissera un mauvais souvenir de sa gestion puisqu’elle a dégarni le secteur d’un bon directeur du secteur sanitaire de Tipasa qui couvre quatre daïras, relevé de ses fonctions et aussitôt remplacé. Ses collègues n’ont pas manqué de protester, pendant deux jours, pour dénoncer cette façon de remercier des cadres compétents par le ministère de la Santé. Ils n’ont pas manqué de confier que cette décision aurait été prise sous l’influence de l’ex-DSP Amrani Djassim pour des raisons inconnues car le cadre sanctionné était un de ceux sur lesquels il comptait le plus dans la wilaya.

L’unité de dépistage à l’arrêt

De nombreux malades ont dénoncé, ses derniers jours, la fermeture du service des urgences de l’hôpital Tagzait-Abdelkader du chef-lieu de wilaya qui abrite le service anti-Covid, les obligeant à se rendre à Nador ou encore à Sidi Ghilès, alors que ce centre de dépistage, ouvert récemment, n’est pas opérationnel. Ce déplacement des urgences médicales en dehors du chef-lieu de wilaya est d’autant plus problématique que les citoyens sont interdits de sortir de leur commune, confinement partiel oblige. Annoncée en grande pompe, comme étant la 21e ouverte au niveau national, par les responsables du ministère et inauguré par le wali, l’unité de dépistage serait hors service pour des raisons que nous n’avons pas pu élucider, en raison d’un black-out médiatique. L’arrêt de l’unité de dépistage est d’autant plus incompréhensible que la situation sanitaire s’est aggravée ces derniers jours dans la wilaya de Tipasa avec 11 nouveaux cas lundi contre 49 en fin de semaine. Cette situation a obligé les responsables à décréter un confinement partiel depuis vendredi, de 13H à 5H du matin dans 10 communes de la wilaya de Tipasa. Cette décision a été prise pour une durée de 10 jours, dans le cadre du renforcement des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, cette mesure concerne les communes de Tipasa, Nador, Aïn Tagourait, Koléa, Attatba, Merad, Hadjout, Khemisti, Bourkika et Bou Ismaïl. Par ailleurs, on apprend, selon le directeur par intérim de l’EGT Tipasa, que 540 lits sont déjà réquisitionnés pour être mis à la disposition de la santé en cas d’aggravation de l’épidémie. n