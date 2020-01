900 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité durant la nuit d’hier, mardi, pour célébration du nouvel an 2020, synonyme d’arrivée massive de visiteurs dans la région, selon un communiqué de la cellule d’information de la sûreté de wilaya de Tipasa.

Les agents de sécurité étaient chargés de veiller à la sécurité des citoyens de la région et des visiteurs que ce soit au centre-ville mais aussi sur toute la corniche très prisée toute l’année mais encore plus les jours de fête. La proximité de la capitale et l’existence de complexes touristiques et de quelques hôtels privés qui fêtent le réveillon du nouvel an ne sont pas étrangers à cet engouement des fêtards pour cette wilaya touristique.

Ce renfort sécuritaire avait pour objectif de rassurer les citoyens au centre-ville et en dehors de celui-ci qui enregistrent ces derniers jours de l’année une grande affluence, d’autant plus qu’il s’agit d’une période de vacances scolaires.

Dans la périphérie de la ville, ce sont les éléments de la gendarmerie nationale qui ont mis en place un dispositif spécial pour les fêtes de fin d’année. Celui-ci couvre les routes de la corniche et celles y menant sans oublier la voie express, les routes nationales et les CW. À travers ce dispositif, les services de sécurité doubleront de vigilance sur les entrées et les sorties de la ville, sur les principaux axes routiers ainsi qu’aux abords des complexes tout en luttant contre la contrebande qui connait un pic et un regain d’activités en période de fête.

Ainsi, en plus des patrouilles ordinaires, des escadrons de la sécurité routière et des unités territoriales, toutes les unités spéciales ont été mobilisées, surtout que le réveillon coïncide avec les vacances scolaires. Par ailleurs, les marchés, les commerces, l’autoroute, les routes nationales et départementales, les hôtels, les sites et les ports de plaisance, les parcs d’attractions ou encore les restaurants seront placés sous haute surveillance durant cette nuit qui connaît un mouvement important des populations et autres visiteurs venus d’autres wilayas. La vigilance étant de mise, de jour comme de nuit, les agents de sécurité ont, également, prévu un dispositif de la sécurité routière afin de dissuader les chauffards, et ce, à travers le renforcement du contrôle routier, les radars, les patrouilles motorisées et pédestres. Des opérations coups de poing ont eu lieu, aussi dans plusieurs communes, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens en cette période de fin d’année pour prévenir toute forme de criminalité. C’est ainsi que 11 personnes ont été arrêtées, avant hier, prises en flagrant délit de possession et de ventes de diverses drogues et autres produits psychotropes.