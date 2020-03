L’Entreprise de gestion touristique (EGT) de Tipasa a accueilli 542 voyageurs qui étaient bloqués dans des aéroports étrangers, dans le cadre des mesures de confinement préventif contre la propagation du coronavirus, a indiqué le directeur général de l’entreprise, Khaoula Yacine. Ces voyageurs, rapatriés sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont été répartis sur les complexes «La corne d’or» (150) et Matarès (272) ainsi qu’une unité hôtelière à El Beldj (120), a déclaré M. Khaoula à l’APS. Durant les 14 jours de confinement, ces rapatriés bénéficieront d’une prise en charge sanitaire. Les cas suspects seront placés en quarantaine et subiront des analyses médicales, a indiqué le responsable, précisant que les services relevant de la wilaya ont pris toutes les mesures de prévention. Pour sa part, le wali de Tipasa, Hadj Moussa Omar a fait savoir que la wilaya disposait de 12 établissements hôteliers publics et privés prêts à accueillir les citoyens algériens devant être placés en isolement. La cellule de wilaya chargée de suivre l’évolution de la pandémie du coronavirus travaille 24h/24h pour faire face à la propagation de la maladie, à travers la prise de mesures préventives, les campagnes de sensibilisation et le suivi sur terrain de la mise en application des décisions et mesures prises, à l’instar de la fermeture des lieux de rassemblement. n

