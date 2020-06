Les éléments de la brigade mobile des Douanes algériennes de Tindouf, en coordination avec ceux de la Gendarmerie nationale, ont procédé ces derniers jours, à la saisie d’un important lot de pièces détachées usagées, indique le communiqué de la direction régionale des Douanes à Béchar. En effet, suite à des renseignements parvenus aux douaniers et suivis d’une perquisition, les douaniers ont saisi 13 moteurs, 13 boîtes à vitesse, 1 alternateur, 3 pompes à air, une pompe à eau, 1 groupe électrogène, 1 portable Thuraya, 9 paires de jumelles et 11 sacs de vêtements d’occasion.

Par ailleurs, les éléments de la brigade mobile des Douanes de Tindouf, relevant de la direction régionale de Béchar, en collaboration avec ceux de la Brigade d’investigations et d’intervention de la Gendarmerie nationale, ont procédé cette semaine, à la saisie de plusieurs produits alimentaires en contrebande, indique le communiqué de la direction régionale des Douanes à Béchar. En effet, la marchandise saisie est composée de 8 892 bidons d’huile de table de 10 litres, 3 348 cartons de couscous de 10 kg et 50 cartons de thé de 10 kg. Le montant global de l’amende encourue est estimé à 199 922 000 DA.R. R.

