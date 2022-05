Une série de mesures ont été prises dernièrement par les services agricoles de la wilaya de Tindouf pour faciliter l’approvisionnement des éleveurs en orge subventionné, a appris l’APS lundi auprès de la direction locale des services agricoles (DSA). Visant à atténuer les retombées du phénomène de la sécheresse ayant affecté la région, ces mesures consistent en la mise en place d’une commission chargée du suivi et de l’assainissement des listes des bénéficiaires de cet aliment de bétail, dont l’effectif des bénéficiaires devra atteindre cette saison les 1.778 éleveurs, a indiqué le DSA, Ahmed Irzagh. Une quantité de 376 tonnes d’orge avait été distribuée l’année dernière au profit de 312 éleveurs, a fait savoir le responsable en signalant que pas moins de 399 demandes de cartes d’agriculteurs et d’éleveurs des communes de Tindouf et d’Oum-Lâassel avaient été déposées l’année dernière au niveau de la chambre agricole de Tindouf. Et d’ajouter que 568 cartes d’agriculteur et d’éleveur, parmi 769 cartes conçues, avaient été remises à leurs bénéficiaires. Aussi, dans le but d’améliorer le service public et d’épargner aux agriculteurs les longs déplacements, des démarches sont en cours, en coordination avec les partenaires, pour assouplir les conditions permettant aux agriculteurs de s’acquitter de leurs dettes envers la banque. La wilaya de Tindouf compte une richesse animale de près de 58.000 têtes ovines, 90.000 caprins et 69.000 camélidés, selon les données de la DSA. n

