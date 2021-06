Une opération de distribution de 24.536 quintaux (Qx) d’orge soutenu au profit des éleveurs dans la wilaya de Tindouf a été lancée par l’antenne locale de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), a-t-on appris lundi auprès de la coopérative. Lancée timidement, en raison de dispositions administratives à remplir par les éleveurs bénéficiaires, dont le paiement bancaire et la signature de documents afférents, l’opération, seconde du genre cette année, profitera à 1.573 éleveurs des communes de Tindouf et d’Oum-Laâssel, détenteurs d’un cheptel de 59.146 têtes ovines femelles et 30.922 chamelles ciblées par l’opération, a précisé le chargé du service commercial au point de vente local de la CCLS, Hachemi Ammari. Une quantité hebdomadaire de près de 250 QX d’orge à un prix soutenu par l’Etat est mise à la disposition des éleveurs de la commune d’Oum-Lâassel (170 km de Tindouf), en vue d’éviter les déplacements des éleveurs locaux et de maitriser la situation de distribution sur la base d’un calendrier étudié, a-t-il ajouté. Selon le même responsable, une quantité de 350 QX est distribuée chaque jour au niveau du point de vente de la CCLS de Tindouf au profit des éleveurs de cette commune, beaucoup plus nombreux, selon une liste établie par ordre alphabétique, en vue de conférer une transparence à l’opération de distribution.

Le président de l’association des éleveurs de Tindouf, Nafai Oumari, a fait savoir que l’opération vient à point nommé soutenir les éleveurs affectés par la rareté et la cherté des aliments de bétail et la sécheresse sévissant depuis plusieurs années dans la région et ayant influé négativement sur les aires de pacage. Il a sollicité pour cela, les autorités locales en vue d’œuvrer à la délimitation de nouveaux périmètres et zones de pâturage et la prise en charge du problème d’approvisionnement en aliments, de manière régulière et organisée, pour préserver le patrimoine animal et le développement des modes d’élevage.<

