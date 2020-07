Des opérations pour généraliser la fibre optique ont été lancées à travers les quartiers de Tindouf dans le but d’améliorer le débit internet et la qualité des prestations de la téléphonie fixe, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale d’Algérie Télécom (AT). Cette technologie permettra aux abonnés de la téléphonie fixe, de bénéficier notamment d’une meilleure qualité d’internet avec un haut débit atteignant 100 Mbits/s, a affirmé le directeur par intérim d’AT de Tindouf, Mohamed Nouidjem. Dans ce sillage, un réseau de la fibre optique a été mis en service au niveau du quartier El-Moustakbel (chef-lieu de wilaya), ce qui a contribuer à la modernisation de la qualité des prestations téléphoniques, notamment l’internet de haut débit, a ajouté M. Nouidjem. Les travaux de réhabilitation du réseau téléphonique endommagé, à travers la majorité des quartiers de la ville de Tindouf, ont été achevés, selon ce responsable. Les services d’AT de la wilaya de Tindouf, prévoient la réalisation de 2.000 lignes fixes au niveau du quartier El-Moustakbal, 2.800 liaisons Internet, ainsi que 3.500 autres au réseau de la 4G LTE fixe, un projet concrétisé à 85 %, a-t-on fait savoir.

