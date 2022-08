Une campagne de collecte de livres scolaires usagés a été lancée dans la wilaya de Tindouf, à l’initiative du bureau local du Croissant-Rouge Algérien (CRA), dans le but de les distribuer aux élèves issus des familles nécessiteuses et à faible revenu, a-t-on appris lundi des organisateurs. Organisée avec le concours de la bibliothèque principale de la lecture publique «Abou El Kacem Saâdallah» sous le slogan «votre ancien livre est son nouveau livre», l’initiative a été favorablement accueillie par les citoyens qui ont participé à cette action de solidarité avec les élèves démunis en prévision de la prochaine rentrée scolaire (2022-2023), a affirmé le chef du bureau du CRA à Tindouf, Abdallah Bentaleb. Elle a pour objectif de récupérer le plus grand nombre possible de manuels scolaires déjà utilisés des trois paliers de l’enseignement, et ce dans le cadre du renforcement des liens de solidarité sociale et de l’allégement des frais de scolarité pour les familles nécessiteuses, en plus de contribuer, par ailleurs, à mettre fin au phénomène de destruction des manuels scolaires, à la fin et au début de chaque saison scolaire, a-t-il souligné. Et d’ajouter que la distribution des livres collectés, sera entamée à partir de cette semaine au niveau de la bibliothèque principale, signalant qu’un groupe de bénévoles a été mobilisé pour sélectionner les livres collectés et les distribuer ensuite aux élèves nécessiteux. L’opération d’inscription des familles concernées a déjà été lancée au fur et à mesure de l’opération de collecte, afin de permettre au plus grand nombre possible d’élèves de bénéficier de livres scolaires à titre gracieux, sachant que la campagne se poursuivra jusqu’à la fin de cette semaine, a-t-il conclu.

