Quatorze (14) ressortissants étrangers (mauritaniens), en situation illégale sur le territoire national, ont été arrêtés dans la wilaya de Tindouf, dans le cadre du contrôle et suivi de la situation des ressortissants étrangers, a-t-on appris lundi de la cellule de communication de la sureté de cette wilaya. Les 14 ressortissants étrangers en question ont été remis aux services de la sureté de wilaya par leurs collègues de la Gendarmerie nationale, après avoir été appréhendés pour entrée de façon illégale sur le territoire national, plus précisément dans la région de Ghar-Djebilet, et pour exploration minière sans autorisation, a précisé la source dans un communiqué. Les mis en cause ont été conduits à la Maison de Jeunes du quartier El-Remadine, après avoir été soumis à un contrôle médical et de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19), dans l’attente de la finalisation des procédures légales et leur reconduction vers leur pays d’origine, a ajouté la source.

Articles similaires