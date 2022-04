Plus de 18.500 personnes ont bénéficié de l’allocation de solidarité Ramadhan dans les wilayas de Timimoun et Bordj Badji-Mokhtar, ont indiqué mardi les responsables locaux du secteur de l’Action sociale et de la Solidarité. La wilaya de Bordj Badji-Mokhtar recense plus de 1.890 bénéficiaires (1.090 dans la commune de B.B-Mokhtar et 800 dans celle de Timiaouine) de l’allocation de solidarité Ramadhan d’un montant de 10.000 DA qui leur a été versée avant le mois de Ramadhan, a affirmé le directeur de l’Action sociale, Ahmed Sakhi. Des caravanes de solidarité ont également été organisées à la veille du Ramadhan dans les régions enclavées et des zones d’établissement des populations nomades et ont ciblé 100 familles dans le village d’Abane Ramdane (B.B-Mokhtar) et 300 familles nomades sur le territoire de la commune de Timiaouine, a ajouté M. Sakhi signalant que l’opération a porté sur des remises de colis alimentaires et articles de literie.

Une autorisation a été également délivrée pour l’ouverture d’un restaurant du cœur, servant une moyenne quotidienne de 150 repas d’Iftar aux passagers. Dans la wilaya de Timimoun, les services de l’Action sociale ont recensé plus de 16.620 bénéficiaires de l’allocation de solidarité Ramadhan, attribuées à la veille du mois sacré, en coordination avec les autorités locales, a fait savoir le directeur de wilaya du secteur, Mabrouk Bahou. Des autorisations ont aussi été accordées pour l’ouverture de 12 restaurants d’Iftar à travers sept (7) communes relevant des daïras de Timimoun, Ougrout, Tinerkouk et Cherouine, assurant un service quotidien moyen de 1.000 repas chauds aux passagers, a signalé M. Bahou. Des caravanes de solidarité ont été programmées et ont permis jusqu’ici de distribuer 250 colis alimentaires sur un quota de 480 colis accordés par des entreprises énergétiques opérant sur le territoire de la wilaya, selon la même source.

Les actions de solidarité avec les familles nécessiteuses à l’occasion du mois sacré de ramadhan se poursuivent dans les deux wilayas, à la faveur d’initiatives caritatives diverses émanant du mouvement associatif. n

Articles similaires